Consument gaat voor goedkopere bubbel met oud en nieuw

„We zien dat men vooral prosecco koopt. Ook de goedkopere bubbels en mousserende wijnen zoals bijvoorbeeld cava zijn populair dit jaar”, laat slijterijketen Mitra weten. Bij supermarkt Plus is de verkoop van champagne ongeveer gelijk aan vorig jaar. „We zien wel dat we veel meer cava verkopen. Dit wordt op dezelfde manier als champagne gemaakt en is qua prijs aantrekkelijker.”

Populair

De supers doen eveneens goede zaken met de verkoop voor de jaarwisseling. „Over het algemeen zien we dat een bubbel bij het kerstdiner en op oudjaarsavond populair blijft. We merken daarnaast dat een grotere groep consumenten aandacht heeft voor prijs”, meldt supermarktketen Jumbo.

Nederlands meest verkochte champagne Moët & Chandon is rond €47 geprijsd, al kom je in de aanbieding ook prijzen rond €37 tegen. Volgens dezelfde methode geproduceerde bubbels uit andere streken en landen zijn al voor minder dan €10 verkrijgbaar.

Alcoholvrij

Bubbels zonder alcohol zitten ook in de lift, al hebben alcoholvrije wijnen wel nog steeds een bescheiden marktaandeel van circa 1%. Volgens Gall & Gall, de grootste slijterij van Nederland, is de alcoholvrije bubbel „erg in trek”, net als die alcoholische variant. „Sinds corona zien we dat er thuis meer champagne of een andere bubbel gedronken wordt en dat die trend is blijven hangen”, laat een woordvoerder van weten.

Ook bij Lidl loopt de verkoop goed. „Wij zien dat de verkopen van bubbels goed gaan en dat met name champagne in trek is. Na twee jaar corona wordt oud en nieuw weer goed gevierd en daar hoort een bubbeltje bij”, geeft de supermarktketen aan.