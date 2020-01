Bitcoin beleeft beste jaarstart sinds 2012

De bitcoin flirt woensdag met de grens van $9000, voor het eerst sinds november vorig jaar. Toen was de bitcoin hard op weg naar beneden: van $14.000 in de zomer naar $7000 rond de jaarwisseling. Van die bodem is de cryptomunt dus flink opgeveerd.

De hogere koers is vooral gebaseerd op de verwachting dat de bitcoin en andere cryptovaluta meer en meer normaal worden, zeggen experts tegen de Wall Street Journal. Derivatenbeurs CME biedt sinds deze week opties op bitcoinfutures aan, en dat zou meer financiële instellingen op een idee kunnen brengen.

Het aantal financieel adviseurs – in elk geval in de VS – dat eventueel geld van klanten in bitcoins zou willen steken, is klein maar groeit, blijkt uit een eerder deze week gepubliceerde enquête. Het aandeel is in een jaar tijd gegroeid van 6 naar 13%.