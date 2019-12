Carlos Ghosn Ⓒ AFP

Het nieuws rond de gevallen topman Carlos Ghosn van autobedrijf Nissan begint steeds meer op een filmscript te lijken. Ondanks een zeer strenge bewaking in Japan lijkt het er op dat Ghosn via een muziekkoffer aan zijn huisarrest wist te ontkomen, zo lieten media in Libanon weten waar Ghosn naar toe is gevlucht.