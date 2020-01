Zo ontsnapte Carlos Ghosn zonder paspoort uit Japan

Carlos Ghosn Ⓒ AFP

Hij was Japans bekendste gevangene, werd 24 uur per dag door camera’s in de gaten gehouden in en rond zijn appartement, waar hij huisarrest had. Zijn paspoorten lagen veilig op het kantoor van zijn advocaat, zodat hij nooit de grens over zou kunnen. En toch is het Carlos Ghosn gelukt om ongezien van Tokio naar Beiroet te vluchten, meer dan 9000 kilometer verderop, waar de Japanse aanklagers, die hem van grootscheepse fraude en belastingontduiking verdenken, hem niets kunnen maken. De vraag die nu op ieders lippen ligt: hoe deed hij die Houdini-act?