Onderzoek: bij deze loterij meeste kans op een miljoen

De hoogste kans op een miljoenenprijs heb je bij de BankGiro Loterij. Deze kans is echter nog wel ontzettend klein: 1 op 790.499. Bovendien ben je als je een miljoen wint bij deze loterij nog geen miljonair: na de belasting blijft er ’slechts’ €699.000 over.

Miljoen

De meeste kans op een miljoen netto heb je met het Miljoenenspel. De winkans is hier echter nog veel kleiner: 1 op 2,5 miljoen.

Bij de Staatsloterij heb je de meeste kans om iéts te winnen: namelijk 1 op 2. Daarmee heb je nog niet direct meer gewonnen dan je eigen inleg. De hoogste kans om winst te maken heb je met Krasloten 24 Karaat Cash. Deze loten kosten €5, de kans om meer dan dit te winnen is 1 op 4,8.

Jackpot

De allergrootste prijs kun je winnen bij de Europese Eurojackpot: maximaal €63 miljoen. De kans dat dit je overkomt, is wel héél erg klein: 1 op 95.344.200. Ook is deze prijs niet belastingvrij, er zou €44 miljoen van overblijven.

In Nederland komt alleen de Oudejaarsloterij hier een beetje in de buurt. Vorig jaar kon je daar €30 miljoen winnen. De kans daarop was 1 op 4,7 miljoen. Maar een lot kostte maar liefst €30. Een ieniemini kansje op de gigantische Eurojackpot heb je al voor €2.