Blokker-eigenaar wil BCC overnemen

BCC heeft 62 winkels in Nederland. In januari van dit jaar ging Fnac Darty actief op zoek naar een koper voor BCC. Het is de bedoeling dat de verkoop voor het einde van dit jaar wordt afgerond. Mirage is ook bekend van de winkelformules Big Bazar en Intertoys.

Bekijk ook: Moederbedrijf Blokker dringt verlies fors terug