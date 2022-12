Premium Het beste van De Telegraaf

Liefde voor chocola gegroeid door corona: ’Iedereen kan een chocolaterie beginnen’

Door Eric Roeske

Chocolatier Linda Veldman uit Oud-Beijerland. Ⓒ De Telegraaf

Oud-Beijerland - Het aantal verkooppunten in luxe chocolade is de afgelopen vijf jaar aanzienlijk gegroeid. In 2017 stonden er 962 ondernemingen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die - veelal zelf - chocoladeproducten maken en verkopen. Begin dit jaar waren het er 1239, een toename van ruim een kwart.