’Weer honderden ontslagen bij Twitter’

Het is volgens The New York Times de nieuwste ontslagronde binnen het bedrijf sinds Musk, miljardair en ook topman van elektrische-autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, Twitter in oktober voor 44 miljard dollar overnam. Kort daarna reorganiseerde hij het bedrijf, waarbij hij toen al ongeveer de helft van het personeel ontsloeg. Dat ging om ongeveer 3700 ontslagen.

Volgens een journalist van de doorgaans goedgeïnformeerde nieuwssite Platformer is inmiddels ook Esther Crawford op straat gezet. Zij was een van de leidinggevenden die de leiding had over Twitter Blue, de betaalde abonnementsservice van de berichtendienst.

Ook Martijn de Kuijper, de oprichter van de inmiddels stopgezette nieuwsbriefdienst Revue die Twitter in 2021 inlijfde, lijkt te zijn ontslagen. Zelf meldt de Nederlander in een tweet dat hij zijn mail niet meer in kan.

Bezuinigingen

Twitter, dat door alle bezuinigingen al een tijdje geen persvoorlichters meer telt, heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving over de extra ontslagen. Sinds Musk de onderneming in handen heeft heerst er chaos bij het socialemediabedrijf. Musk ontsloeg niet alleen veel personeel, hij liet ook een nieuwe versie van de abonnementsdienst introduceren die tot misbruik leidde, zocht ruzie met Apple en zag veel adverteerders zich voorlopig terugtrekken door zorgen over een toename van haatzaaiende berichten.

Musk waarschuwde zelf eerder al voor een mogelijk faillissement van het bedrijf door de wegvallende omzet. Inmiddels zou dat risico wel weer zijn afgewend. Begin deze maand zei Musk dat de lijn naar een break-even resultaat, het punt waarop Twitter geen verlies meer draait maar ook nog geen winst behaald, inmiddels was ingezet.