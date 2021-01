Strooien met huizen

Oprichter Henk Seij (64) van de stichting Living in Hospitality, die in vier gemeenten in totaal 400 huurwoningen in de middenklasse gaat bouwen voor ouderen, ziet dit als een mogelijkheid om de doorstroming te bevorderen. Onder meer in Alphen aan de Rijn. „Ik noem het concept wonen op vol vermogen. Aan deze levensloopbestendige woningen is een groot gebrek. Voor de bewoners zijn er tal van hotelachtige services beschikbaar. Bewoners kunnen mede-eigenaar worden van hun appartement. Ook komen er woningen bij voor jongeren”, legt Seij uit.

Schrijfster Linda Seij en multi-ondernemer Gerard van den Tweel.

Hij kan bogen op een jarenlange carrière op het gebied van (her-)huisvesting en kantoorinnovatie. Hij was de eerste die het Nieuwe Werken bedacht (flexibele werkplekken). In zijn boerderij houdt hij kantoor en vanwege de vele ontvangsten die hij organiseerde zit er in de voormalige stal een professionele ontvangstruimte. De catering tijdens de kleine samenkomst was in handen van Frank Streefland van De Nieuwe Polderkeuken in Stolwijk, die veel met streekproducten werkt. Frank opende net een culinaire automatique aan zijn restaurant. Zijn keukenbrigade stond garant voor een heerlijke lunch, zoals zeebaars en hert.

Communicatieman Patrick van Hal (l.) en chef-kok Frank Streefland van De Nieuwe Polderkeuken.

Andere gasten waren bestuurslid van de stichting en mede initiatiefnemer Henk-Willem van Dorp, een succesvolle ondernemer die een installatiebedrijf heeft met meer 2.000 man, en Harry van Zandwijk (58). De laatste is ceo en schoonzoon van Jan Snel, een familiebedrijf dat al 60 jaar tijdelijke units levert over de hele wereld. Parcom kocht dit bedrijf en bezorgde Harry en zijn familie plaats 391 op de Quote-500, goed voor een vermogen van 125 miljoen euro. Inmiddels heeft de beursgenoteerde Japanse Daiwa House Group met een omzet rond 32 miljard euro in december een overeenkomst voor aandelenoverdracht ter waarde van 200 miljoen euro getekend met de huidige aandeelhouders van Flexbuild Holding (550 medewerkers), de holding achter de Jan Snel Group die modulaire bouwoplossingen realiseert in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. „Ik heb voor vijf jaar moeten bijtekenen als ceo”, zei Van Zandwijk.

Corona-ziekenhuis

Hij vertelde met een aantal grote partijen als Siemens een plan klaar te hebben liggen om een landelijk noodziekenhuis te bouwen in de buurt van Lelystad met liefst 1500 ic-plaatsen. „Alle corona-patiënten uit heel Nederland kunnen daar behandeld worden zodat de bestaande ziekenhuizen enkel hun reguliere zorg kunnen blijven aanbieden. Het kost 50 miljoen per jaar ofwel drie euro per Nederlander. Het maakt slechts 0,2 procent uit van de totale ziekenhuiskosten van 25 miljard euro in Nederland. We hebben het medisch arsenaal inclusief ambulances. Probleem is dat het ministerie van Volksgezondheid ons niet hoort”, benadrukte Van Zandwijk.

Supermarktondernemer Gerard van den Tweel, al vele jaren in Quote 500, vertelde dat hij onlangs landhuis Huize Hoogstraten in het centrum van Nijkerk heeft gekocht, waar hij al 30 gebouwen bezit. „Het is op loopafstand van de winkels en ik wil op dat terrein woon-/zorgeenheden bouwen voor ouderen.”