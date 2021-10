’Snel vermogen nodig bij Air France KLM’

Premium Sterren

Levi van Kempen: ’Ik wil de Freek Vonk van de luchtvaart worden’

Na een carrière als acteur, presentator en musicalster heeft Levi van Kempen (33) de lat nu een flink stuk hoger gelegd. Een goede tien kilometer, welteverstaan. De voormalige soapster behaalde vorige maand zijn vliegbrevet en gaat in 2022 aan de slag als Boeing 737-piloot. „Ik dacht: het is nu of n...