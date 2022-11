Amsterdams café wil terrassteiger houden: ’Er heeft nooit een haan naar gekraaid’

De gemeente wil de steiger weghalen, maar het café beweert dat dat niet zomaar mag. De steiger is namelijk van het café. De vorige eigenaar, Piet van Dijk, heeft daarvoor in 1985 een aanvraag gedaan en op 20 mei 1987 kreeg hij toestemming van de gemeente voor het realiseren van een steiger. „Die is op eigen kosten gebouwd en al die jaren ook zelf onderhouden”, zo verklaarde de advocaat van het café. In de brief schrijft de gemeente dat het geen bezwaar heeft tegen de steiger, mits daarover precario zal worden betaald. Van Dijk heeft de gemeentelijke stukken uit de jaren tachtig al die tijd bewaard.

De advocaat van de gemeente erkende de brief uit 1987, maar zei daarover dat de brief met toestemming er niet uit ziet als een bouwvergunning.

Volgens de kroeg is het steigertje met vijf tafeltjes erop een verrijking voor de buurt. Het is het meest gefotografeerde terras van Amsterdam. Het is goed voor eenderde van de omzet van café ’t Smalle. Het is in die 35 jaar een vaste en constante waarde geweest. „Nooit heeft er een haan naar gekraaid”, zei de advocaat van de kroeg. Het terras sluit elke dag om 23 uur en binnen staat de muziek zacht.

Waarom is er tussentijds niet gehandhaafd, als de gemeente van mening is dat de steiger illegaal is, vroeg de rechter. „Omdat wij niet wisten dat de steiger illegaal was,”, reageerde de gemeente-advocaat. „Na 35 jaar ging het balletje pas rollen.”

In de juridische strijd heeft de gemeente zijn eigen afdeling Nautisch beheer op 31 oktober om een advies gevraagd over de steiger. Die afdeling is van mening dat de steiger weg moet, omdat, zo schrijft het in een brief op 3 november 2022, het zoveel mogelijk vaarruimte op de Egelantiersgracht beschikbaar wil hebben.

Verder voegt Nautisch beheer toe dat op de betreffende gracht een doorvaartprofiel geldt, waar een minimale doorvaartbreedte van tien meter beschikbaar moet zijn. Tijdens de rechtszaak werd door de gemeente instemmend gereageerd dat dit ook een vergaand gevolg zal hebben voor alle aangemeerde bootjes (veelal breder dan de steiger) ter plekke. Die liggen er volgens de gemeente daardoor allemaal illegaal.

De advocaat van de gemeente bezwoer in de rechtszaal dat er in de toekomst geen terrasvergunning voor de steiger zal worden verleend. Nooit niet. Er geldt een uitsterfbeleid voor dit soort terrassen.

En dan de klaagster, die enkele buren vertegenwoordigt. Zij zat ook in de rechtszaal en verklaarde dat er veel lawaai is sinds de zaak een nieuwe uitbater kent. „We zijn wanhopig”, liet ze weten. „Het is gebrul.”

Bij ’t Smalle zeggen ze wel in gesprek te willen. Het café heeft een bemiddelaar naar voren geschoven, maar het conflict verergerde sindsdien. De buren wilden pas praten als de steiger was weggehaald. Het personeel van de kroeg wordt agressief belaagd door een schreeuwende en dreigende buurman - ’We hebben er beelden van’- en daarmee ligt ook het gesprek rond het burenconflict stil.

De rechter doet binnen twee weken uitspraak.