Europese subsidie voor Avantium-consortium

Het VEHICLE-samenwerkingsverband wil laten zien dat de suikerstromen uit hun projecten gebruikt kunnen worden in diverse producten. Avantium levert voor het verband suiker uit planten die niet als voedsel worden gebruikt. Dat maakt Avantium in zijn Dawn bioraffinaderij in Delfzijl.

Daarnaast zet Avantium industriële suikers van de partners in het samenwerkingsverband om in plantaardige monoethyleenglycol. Dat doet het chemiebedrijf met zijn Mekong-technologie. Plantaardige monoethyleenglycol kan gebruikt worden voor diverse materialen, waaronder plantaardige polyester.