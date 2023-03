Premium Het beste van De Telegraaf

Fiscalisten onthullen: zo laten mensen geld liggen bij hun aangifte

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Amsterdam - In de eerste tien dagen hebben miljoenen Nederlanders al hun inkomsten, aftrekposten en andere bezittingen (of schulden) aangevinkt en ingeleverd bij de fiscus. Fiscalist Marijke Vervoort: „Veel mensen zijn bang voor de belastingen. Jammer, want daardoor laten ze makkelijker geld liggen.”