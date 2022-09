Euro op laagste niveau in 20 jaar: slechts 0,97 dollar waard

De euro daalde vrijdag in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar na bekendmaking van zwakke economische cijfers, onder meer over het verslechterde vertrouwen bij bedrijven in de eurozone. Dit komt onder meer door de hoge energieprijzen. In Europa voelen we de gevolgen van de oorlog in Oekraïne veel meer dan in Amerika, dat geen gas uit Rusland importeert. Sinds de Russische inval heeft de euro veel waarde verloren.

In 2008 was een euro nog 1,60 dollar waard.

Slecht voor inkoop

Een lage euro is misschien goed voor de export omdat onze spullen goedkoper worden, maar dat effect is beperkt voor Nederland. Liefst 70% van onze expert blijft binnen de Europese Unie, legde Harry Garretsen, hoogleraar internationale economische betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen eerder uit aan deze krant. Daarentegen worden grondstoffen en energie juist in dollars afgerekend. Die worden dus erg duur voor onze industrie.

Bij het waardeverschil tussen dollar en euro speelt ook het rentebeleid van de centrale banken mee, vertelde Edin Mujagić, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder OHV en columnist bij deze krant eerder. De Amerikaanse Federal Reserve heeft de rente al fors verhoogd terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) veel terughoudender is. „De dollar wordt dan interessanter want je krijgt meer rente”, zegt hij. Tegelijk neemt het aanbod van euro’s op de valutamarkt toe door de lage rente hier.

De ECB verhoogde de rente in september met 0,75 procentpunt. De Amerikaanse centrale bank Fed heeft de rente dit jaar echter al veel vaker verhoogd.