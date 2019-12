'Arcelor grijpt in bij fabriek in Tarente'

Arcelor wil onder meer de productiecapaciteit verminderen tot 6 miljoen ton per jaar in 2021. Verder zullen er tot 2023 in totaal 4700 banen worden geschrapt. De geplande investeringen worden iets verminderd. Naar verluidt hebben de vakbondsmedewerkers die aanwezig waren bij de presentatie de plannen al verworpen.

Het staalconcern kocht de Ilva-fabriek in Zuid-Italië, waar duizenden mensen werken, vorig jaar. De grootste staalfabriek van Europa is al decennialang verwikkeld in schandalen wegens vervuiling van de omgeving en gezondheidsklachten bij omwonenden.