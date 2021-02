’Val in positieve zin op’

In zijn net uitgekomen boek Baanbrekend naar (ander) werk put hij ruimschoots uit zijn eigen ervaringen. „Als ik een training of presentatie begin, dan vertel ik al in het begin dat ik dingen ga zeggen die de wenkbrauwen doen fronsen. Sommigen zullen mijn beweringen in twijfel trekken en zullen zich kritisch afvragen of het wel waar is wat ik vertel en of het wel werkt. Dat komt omdat je nog vast zit in wat je tot nu toe geleerd hebt, of omdat iedereen het doet, omdat het zo hoort. Maar als je vasthoudt aan alles wat je tot nu toe hebt gedaan, kunnen er weerstanden ontstaan waardoor je jezelf ook niet meer de kans geeft om te veranderen”, zegt Apeldoorn.

Hij groeide op in Nederland en in Ierland. Terug in Nederland volgde hij technische opleidingen aan de mts en de hts in Alkmaar. Via de techniek belandde hij steeds meer in de commercie. In totaal werkte hij bij zes verschillende bedrijven. Voordat hij voor zichzelf begon, was hij een aantal jaren partner bij een trainingsbureau, maar door een financiële crisis en aansluitend een ernstige ziekte van Gerjan, moest hij het bedrijf opgeven. In die keren dat hij van baan veranderde was hij twee keer ruim een half jaar werkloos en na het faillissement van het trainingsbureau stond hij weer op straat en had hij geen inkomen.

„De rode draad van mijn leven werd steeds zichtbaarder: vallen en weer met goede moed opstaan. Die ervaring, hoe je steeds weer de energie en kracht kan vinden in jezelf om tegenslagen te overwinnen, wilde ik delen met mensen die hetzelfde meemaken. Dat zou mijn droombaan worden.”

Zijn adviezen: laat vaste patronen los, verlaat je comfortzone en toon lef. Dan ontstaat er energie en creativiteit. Ze zeggen weleens: als je niet zichtbaar bent, word je niet gevonden. Zorg dus dat je in positieve zin opvalt. Blijf alert op veranderingen en geef nooit op. Analyseer wat de reden is dat je een baan zoekt. Wees bereid om concessies te doen en ga voor een 9+. Maak een lijst met jouw voorkeuren met betrekking tot de gezochte droombaan en vergroot je cirkel van invloed. Wees niet bang om te solliciteren op een baan waarvoor je niet voor 100% aan de eisen voldoet, want als je wacht op een baan waar je voor 100% aan de functie-eisen voldoet, dan kan het weleens heel lang gaan duren. En dan is het nog maar de vraag of jij die baan krijgt.”