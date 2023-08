Frankrijk maakt werk van minimumprijs vliegreizen in Europa: ’Ticket van €10 kan niet meer’

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse transportminister Clément Beaune wil dat er een minimumprijs komt voor vliegreizen in Europa. Ook is de Franse regering volgens hem van plan om de belasting op vluchten vanuit Frankrijk te verhogen om zo investeringen in het spoor te financieren. Dat zei Beaune tegen het weekblad L’Obs.

Clement Beaune Ⓒ ANP /HH