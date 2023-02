PostNL bezuinigt en schrapt banen

,,Het jaar 2022 werd een jaar waarin we moesten navigeren in snel veranderende en turbulente omstandigheden. De wereldwijde macro-economische en geopolitieke omstandigheden waren extreem lastig, met recordhoge inflatie en een consumentenvertrouwen dat een absoluut dieptepunt bereikte. Dat werkte door in onze resultaten”, aldus Verhagen.

Bekijk ook: FNV heeft PostNL steviger in de greep bij rituele eindejaarsdans

PostNL wil dit jaar in totaal €20 miljoen besparen en volgend jaar nog eens €25 miljoen. Vanaf 2025 zou dan jaarlijks €30 miljoen moeten worden bezuinigd. Tegelijkertijd doet het postbedrijf een extra kapitaalinvestering van €10 miljoen in innovatie en kwaliteit om aantrekkelijker te zijn voor de klant.

Per ongeluk

In het persbericht van PostNL, dat vannacht per ongeluk al naar buiten kwam, meldt het postbedrijf dat het vierde kwartaal van vorig jaar minder sterk is geweest dan het postbedrijf had gehoopt. Na het verlies in het derde kwartaal rekende PostNL juist op een opleving door de kerstkaarten en door alle pakjes die mensen rond sinterklaas en kerst zouden bestellen.

Door de hoge inflatie werd er in het derde kwartaal al minder online gewinkeld en ook in het vierde kwartaal werden minder pakketjes bezorgd. Het binnenlandse volume aan pakketten daalde het afgelopen kwartaal met bijna 4%, terwijl bij de brieven sprake was van een teruggang van 8%.

Winstwaarschuwing

PostNL verwacht dat de moeilijke omstandigheden ook dit jaar nog aanhouden. Analist David Kerstens van Jefferies interpreteert dit als een winstwaarschuwing. Hij wijst daarbij op de hogere arbeidskosten door de nieuwe cao-afspraken die zijn gemaakt en het feit dat het postbedrijf zelf ook verwacht dat het aantal pakketten dat bezorgd wordt dit jaar nog verder daalt. Ook houdt Verhagen rekening met een licht verlies van marktaandeel.

De omzet van PostNL daalde in het vierde kwartaal tot €883 miljoen euro. In het zelfde kwartaal van 2021 was dat nog €936 miljoen. De ebit (winst voor rente en belastingen) daalde van €93 miljoen naar €60 miljoen. Over het hele jaar kwam de omzet uit op €3,1 miljard, een daling van 6% ten opzichte van het voorgaande jaar. De winst viel met 73% terug, van €308 naar €84 miljoen.

PostNL stelt ook het tweede deel van het aandeleninkoopprogramma, dat in de loop van 2023 uitgevoerd zou worden, uit tot het financieel beter gaat. De eerste tranche van het programma, met een totale waarde van maximaal €250 miljoen, werd vorig jaar afgerond. Het bedrijf stelt een dividend van €0,16 per gewoon aandeel voor. Over 2021 was dat nog €0,42.