Shell uitblinker op licht hoger Damrak

De AEX-index eindigde 0,2% hoger op 548,4 punten. De Midkap-index ging 0,2% achteruit naar 794,6 punten.

Op Wall Street stond de Dow Jones-index bij het sluiten van de Europese beurzen op een winst van 0,8%, nadat de graadmeter lager was begonnen.

Cees Smit van Today’s zag druk op financials door de steeds lagere rentes. „Als dat zo door gaat halen spaarders hun geld weg. Dat heeft grote gevolgen voor de balansen.”

Smit: „Ik denk dat de komende weken meer duidelijkheid komt welke kant de markt op gaat. Medio september krijgen we te horen wat de ECB gaat doen. Of ze aandelen gaan opkopen.” Smit zag daar nogal wat haken en ogen aan. „Welke aandelen worden dat dan? Goede of slechte? En in welke landen? Ga je dan hier ASML kopen en in Duitsland Deutsche Bank?

Shell

In de AEX-index ging Shell voorop met een winst van 0,9%. Het olieconcern proifiteert van de opgelopen olieprijs. Deze klom weer boven de $60 per vat, nadat de Amerikaanse olievoorraden kleiner bleken dan verwacht.

Adyen kreeg er 0,7% bij. De betalingsverwerker gaat in zee met het Chinese Alipay. Ook Heineken (+0,5%), KPN (+0,5%) en Philips (+0,5%) zaten vooraan.

Verzekeraar NN verloor 1,3% en branchegenoot ASR was hekkensluiter bij de hoofdfondsen met een daling van 3,4%.

Besi

Midkapper Besi sloot 0,7% lager. NIBC heeft de aanbeveling voor het chipfonds verlaagd.

Bij de kleinere fondsen schoot Alfen 8,4% omhoog na goed ontvangen resultaten. Zakenbank NIBC, die de nettowinst in het afgelopen halfjaar licht zag dalen, won 2%.

Sif klom 6,1%. De funderingsspecialist behaalde in de eerste jaarhelft meer omzet.

