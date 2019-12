Talloze reizigers strandden op 24 juli door een brandstofstoring op Schiphol. Ⓒ ANP Air France-KLM 10.595 2.42 %

Schiphol - Een losse nuldraad in de elektrische installatie in een locatie van leverancier Aircraft Fuel Supply is de oorzaak van de urenlange brandstofstoring van Schiphol in juli. Dat blijkt uit onderzoek van TNO, dat donderdag is gepubliceerd.