Beursblog: licht herstel Wall Street met Amazon verder onder druk; AEX nog dik onder 700 punten

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Wall Street veert op de eerste handelsdag in mei licht op na de somberheid eind vorig week Beleggers in de VS kijken de kat uit de boom in de aanloop naar het Amerikaanse rentebesluit later deze week. Amazon moet nog meer terrein prijsgeven na de malaise eind vorige week in reactie op de cijfers.