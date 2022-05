Beursblog: Wall Street zakt weg met nieuwe piek rente VS

De AEX beleeft een bedrukte start van de nieuwe handelsmaand met een nieuwe terugval tot flink onder de grens van 700 punten. Vooral de zwakke gang van zaken bij techfondsen draagt daar sterk aan bij. In de vroege ochtendhandel zorgde een ’flash crash’ nog voor een grote duikvlucht van de hoofdgraadmeter naar een tijdelijk dieptepunt van 681,1 punten.

Een ’zeer substansiële order’ van een marktpartij op het OMX-platform, waar de aandelenbeurzen in Stockholm, Kopenhagen en Helsinki onder vallen, gaf volgens een woordvoerder van Nasdaq Stockholm de aanzet tot de beurscrash. Dat bracht ook schrikreactie en een golf aan verkopen bij beurzen elders in Europa teweeg. Ook kan bij de turbulente gang van zaken een rol hebben gespeeld dat door de rustdag op de beurs in Londen de handelsvolumes kleiner zijn dan normaal. De koersen op Beursplein 5 krabbelden als snel weer uit het ravijn na de ineenstorting.

Is het beursblog hieronder niet zichtbaar, klik dan hier.