Premium Het beste van De Telegraaf

Postzegelprijs door magische grens €1: einde nog niet in zicht?

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

PostNL is de tarieven flink aan het opschroeven na winstalarm. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Een brief versturen kost vanaf 1 januari €1,01, waarmee PostNL een psychologische grens doorbreekt. Het eind van de prijsstijgingen is zeker nog niet in zicht, gezien de stijging van de kosten en de achterblijvende resultaten voor aandeelhouders.