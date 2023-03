Dagelijkse boodschappen opnieuw duurder geworden

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De inflatie kwam in maart uit op 4,4 procent, terwijl die een maand eerder nog 8 procent was. Het CBS meet daarmee hoe hoog de prijzen in maart waren ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar maart stegen de energieprijzen explosief door de oorlog in Oekraïne. Dat effect loopt nu uit het inflatiecijfer.

Van maand tot maand blijven de prijzen stijgen. In maart lag het algehele prijspeil 0,2 procent hoger dan in februari. De steeds duurder wordende voedingsmiddelen zijn de boosdoener. Vergeleken met februari stegen de prijzen daarvan met 0,3 procent. Ten opzichte van een jaar geleden zijn voedingsmiddelen maar liefst 15 procent duurder geworden.

Dure koffie

Sinds het najaar van 2022 worden boodschappen in rap tempo duurder. Met name zuivelproducten, koffie, zonnebloemolie, brood, rijst en vlees werden vele procenten duurder. Volgens onderzoek van bureau GFK is ons boodschappenmandje in anderhalf jaar tijd bijna een derde in prijs gestegen.

In Europa zijn er grote zorgen over deze prijsstijging. Voedingsmiddelenproducenten en supermarktconcerns rekenen met enige vertraging hun gestegen kosten door aan de consument. Terwijl de algehele inflatie begint af te nemen, blijven dagelijkse voedingsmiddelen alsmaar duurder worden. Zo werd donderdag bekend dat in Duitsland voedingsmiddelen in een jaar tijd met meer dan 22 procent in prijs waren gestegen.

Zorgen

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) sprak onlangs haar zorgen uit over de stijgende prijzen van het dagelijkse levensonderhoud. Om de inflatie in te dammen heeft de ECB de rente in snelle stappen verhoogd.

Ook president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) is bezorgd, zo zei hij vorige week: „Gelukkig heeft de inflatie inmiddels de daling ingezet doordat energiemarkten weer gekalmeerd zijn. Maar de onderliggende inflatie, prijzen zonder energie en voeding, blijft te lang, te hoog. Dus de ECB is er nog niet.”

Supermarkten

Winkeliers hebben in februari 8,5 procent meer omgezet in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. De groei komt vooral door de hogere prijzen, aangezien het totale verkoopvolume met 2,9 procent daalde. De winkels in voedings- en genotmiddelen zagen de omzet in februari met 10,5 procent stijgen ten opzichte van een jaar geleden. Het verkoopvolume was ruim 4 procent lager. De omzet van de supermarkten lag bijna 12 procent hoger en de omzet van de speciaalzaken steeg met 0,6 procent.

Inflatie in EU

De prijzen in de eurolanden zijn in maart veel minder hard gestegen dan in februari. Dat komt vooral doordat gas, olie en andere energiebronnen goedkoper werden na de extreme prijsstijgingen van vorig jaar. Maar voedingsmiddelen werden wel in rap tempo duurder.

De inflatie voor de eurozone in maart kwam uit op 6,9 procent op jaarbasis, meldt Europees statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige cijfers. In februari werd het dagelijks leven voor consumenten in doorsnee nog 8,5 procent duurder dan een jaar eerder.

Energie werd gemiddeld 0,9 procent goedkoper dan in maart 2022, terwijl brandstoffen en elektriciteit in februari nog bijna 14 procent duurder waren dan een jaar eerder. Voedingsmiddelen, alcohol en tabak stegen juist harder in prijs dan in februari, namelijk met 15,4 procent.