Daling energieprijzen koelt inflatie stevig af, voeding weer fors hoger

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt in een snelle eerste raming dat de inflatie deze maand is uitgekomen op 4,4%. In februari nam de inflatie nog toe tot 8 procent op jaarbasis van 7,6 procent in januari. In december waren consumentengoederen en -diensten nog 9,6 procent duurder dan een jaar eerder. Bij de piek in september vorig jaar was nog sprake van een inflatie van 14,5 procent.