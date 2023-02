Premium Het beste van De Telegraaf

Column: is je partner een golddigger? Zo voorkom je financieel misbruik

Door Ernst Loendersloot Kopieer naar clipboard

Gewiekste partners kunnen een kwelling zijn. Ⓒ Getty Images

Wat gaan golddiggers ver voor geld. Gelukkig is er wel iets tegen te doen. Dat blijkt uit een recente uitspraak. Die illustreert daarnaast waarom curatele soms niet te vermijden is en niet kan worden volstaan met het instellen van een bewind over vermogen.