De Boer: ’Vertrek topman Tata Steel slecht signaal’

„Theo Henrar heeft keihard gestreden voor de positie van Tata Steel IJmuiden. Hij kwam daarbij op voor de belangen van IJmuiden binnen het hele concern. Dat de raad van commissarissen nu niet blij is met het vertrek is een slecht signaal. Zij moeten de continuïteit van de onderneming bewaken. Als zij akkoord waren geweest met het vertrek van Henrar, dan was het een normale ondernemingsstrategie. Dat is het nu niet.”

Volgens een persbericht van het Europese hoofdkantoor (TSE) is ’de terugtreding in onderling overleg tot stand gekomen’. Van Henrar zelf ontbreekt elk commentaar.

Machtsstrijd

De afgelopen maanden ontbrandde een machtsstrijd tussen Nederland en het Europese hoofdkantoor. Volgens De Boer is het bedrijf enorm belangrijk voor de Nederlandse economie. „Er werken 10.000 mensen rechtstreeks, nog eens 20.000 als toeleverancier. Ook wordt er met enorm interessante technologie gewerkt. Het is een van de grootste en meest bijzondere bedrijven van Nederland.”

Bang dat het vertrek van Henrar een precedent schept voor de rest van het bedrijfsleven, is De Boer niet. „Normaal gesproken bemoei ik me niet met benoemingen in het bedrijfsleven, maar hier komen een aantal zaken samen. Ik hoop dat de opvolger van Henrar ook zal opkomen voor de Nederlandse economische belangen. Daarbij hoort ook dat de volgende CEO stevig moet staan in de grote schoenen van Theo.”