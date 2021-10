Benzineprijs stijgt naar nieuwe hoogtes, nu door grens €2,10

Vergeleken met een jaar geleden ligt de benzineprijs nu 38% hoger. De stijging komt door het aantrekken van de wereldeconomie nu de coronacrisis grotendeels onder controle is. Bovendien zet oliekartel OPEC de oliekraan niet ruim open. Ook had de olie-industrie de investeringen op een laag pitje gezet vanwege de zwakke oliemarkt. De prijs van een van ruwe Brent-olie bedraagt nu ruim $82. Dat was een jaar geleden nog $39.

België

De gemiddelde adviesprijs, zoals berekend door de organisatie United Consumers, is een gemiddelde van de hoogste benzineprijzen die grote olieconcerns berekenen. Die prijs wordt meestal alleen betaald langs de snelweg of in binnensteden.

Bij onbemande benzinepompen starten de literprijzen bij €1,82, blijkt uit gegevens op de website Brandstofzoeker.nl. In België kunnen automobilisten terecht voor prijzen vanaf omstreeks €1,57. In Duitsland is dat ongeveer €1,61.

Meer dan de helft van de benzineprijs in Nederland vloeit in de staatskas, in de vorm van een vaste accijns en btw. Dat is bij deze benzineprijs ongeveer €1,20 op elke liter, aldus gegevens van United Consumers.

Ook de adviesprijs van lpg ging omhoog. Een liter kost nu €1,131. De adviesprijs voor een liter diesel bleef ongewijzigd op €1,760.