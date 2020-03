Baggeraar Van Oord verder onder druk

In 2019 noteerde Van Oord een omzet van €1,6 miljard, 12% minder dan in 2018. De nettowinst halveerde naar €46 miljoen. Dit komt volgens het bedrijf door druk op de resultaten in met name de baggerdivisie, waar maatregelen genomen zijn om winstgevende groei te herstellen. De netto-schuld verviervoudigde van €78 naar €370 miljoen. De verhouding tussen eigen vermogen en schuld is overigens nog altijd gezond.

„Het lagere nettoresultaat in 2019 is vooral het gevolg van de druk op projectresultaten, gecombineerd met een lagere terugbetaling van overhead als gevolg van een teruglopende omzet”, aldus het bedrijf.

’Mooie kansen’

Het bedrijf zegt positief te zijn voor dit jaar, en gaat niet in op de eventuele gevolgen van het coronavirus. „We blijven positief over de vooruitzichten op het gebied van offshore wind en zien mooie kansen in deze markt.” De concurrentie is op de Noordzee echter moordend, iets waar concurrent Boskalis vorig jaar ook mee worstelde.

De omzet van de business unit Nederland nam toe tot €173 miljoen, ten opzichte van €115 miljoen een jaar eerder. Dit heeft Van Oord te danken aan de klus om de Afsluitdijk op te knappen, samen met bouwconcern BAM. De orderportefeuille lag ultimo 2019 op €3,61 miljard.