Beursblog: Shell geeft steun aan herstel AEX bij start; Prosus zakt flink weg

In China stonden techbedrijven vrijdag tussentijds flink onder druk na besluit van de Chinese taxidienst Didi om zijn beursnotering in New York te schrappen. De Japanse beurs laat een opgewekt beeld zien.

Rond kwart over negen staat de AEX 0,6% in de plus bij een stand van 783,3 punten. Een dag eerder gleed de hoofdgraadmeter nog flink weg tot onder 780 punten.

