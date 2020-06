Rabobank-dochter start met ’papierloos’ lenen

Freo introduceerde maandag officieel zijn Freo Aanlever App. Met de app verzamelt Freo, als de klant toestemming geeft, zelf informatie bij de belastingdienst over diens huishouden, inkomen, bezittingen en schulden. Ook kan de klant ’papierloos’ informatie doorgegeven van het UWV en MijnPensioenoverzicht.

Volgens Freo bespaart dat zowel de klant als het bedrijf veel moeite. „Voorheen leverde ongeveer 30% van de klanten in één keer de juiste stukken aan. In de andere gevallen moeten we dus contact zoeken om de juiste spullen aangeleverd te krijgen”, zegt directeur Ron van Vliet.

Freo stelt dat er geen privacy- of veiligheidsproblemen zijn bij deze methode van informatievergaring, mede omdat de app informatie binnenhaalt via de DigiD van de klant. Via een beveiligde verbinding wordt het naar Freo verstuurd. De app zorgt volgens het bedrijf voor een tijdelijke koppeling tussen de overheidsinstanties en Freo. Na gebruik wordt alle informatie verwijderd, is de belofte.