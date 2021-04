Verfbedrijf AkzoNobel verdubbelt winst en groeit sterk in Azië

De omzet van AkzoNobel steeg in het eerste kwartaal op jaarbasis met 10 procent naar bijna 2,2 miljard euro. De nettowinst dikte in dezelfde periode met 90 procent aan tot 217 miljoen euro. De voor AkzoNobel stevige groei komt mede doordat de omzet een jaar eerder nog sterk onder druk stond van de coronacrisis. In de eerste maanden van 2020 ging bijvoorbeeld China goeddeels op slot om het coronavirus in te dammen, wat een grote impact had op de industrie van het land.

Op 27 april begint AkzoNobel met een eerder aangekondigde forse aandeleninkoop van 1 miljard euro. Daarmee wil het bedrijf de eigen aandeelhouders belonen want door aandelen in te kopen zijn er minder effecten verhandelbaar en neemt de waarde toe van de stukken van de overgebleven aandeelhouders.