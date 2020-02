Heineken-topman Van Boxmeer kondigt vertrek aan

Dat meldt het concern dinsdagavond na sluiting van de beurs. De Belg Van Boxmeer werkte sinds 1984, waar hij begon als trainee en daarna in verschillende functies bij Heineken bleef. In 2001 kwam hij in de raad van bestuur, in 2005 werd hij chairman van het bestuur en tevens ceo.

Dolf van den Brink werkte eerder in Europa, Afrika, de Verenigde Staten en Mexico. Sinds ruim een jaar leidde hij Heineken Azië, een van de groeimotoren van het concern.

Ook Stefan Orlowski, president voor de Europese activiteiten, vertrekt na 22 dienstjaren bij het bedrijf. Hij wil als ondernemer buiten het bedrijf actief worden.

