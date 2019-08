'Nieuwe huurder levert Vastned minder op'

H&M had immers al jaren een huurcontract en het is voor een verhuurder tegenwoordig lastiger om een hoge huur te bedingen, aldus de marktvorsers. Voor Vastned is het niettemin belangrijk dat het pand in Parijs weer gevuld wordt. In het eerste halfjaar drukte de hogere leegstand in de portefeuille op de resultaten. Het vastgoedbedrijf heeft aangegeven dat zijn winst dit jaar waarschijnlijk uitkomt aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte.

ING geeft een neutraal oordeel over het halfjaarbericht van Vastned, mede omdat het slechte nieuws eigenlijk al ingeprijsd was. "Op een gegeven moment kan Vastned naar onze mening potentieel interessant zijn voor private equity", stellen de analisten. Hun advies voor het aandeel blijft staan op hold, met een koersdoel van 30 euro. Het aandeel Vastned noteerde donderdag na ruim een uur handelen 0,2 procent hoger op 26,50 euro.