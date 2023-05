CNV waarschuwt voor hardere acties: looneis van 10% ’zeer gerechtvaardigd’

„We laten ons niet weerhouden door onnodige bangmakerij over een nog hogere inflatiedreiging. Het zijn de typisch elitaire uitspraken van DNB-bestuurders die geen idee hebben wat er op de werkvloer en onder gewone mensen leeft. Die lonen moeten gewoon omhoog. Wij blijven daarom strijden voor 10 procent loonsverhoging”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

DNB-president Knot zei zondag in het tv-programma Buitenhof te vrezen voor een zogeheten loon-prijsspiraal als de vakbonden hun zin krijgen en de lonen met 10 procent of meer omhoog gaan. Daarbij leiden hogere lonen tot hogere prijzen, die vervolgens weer leiden tot hogere looneisen. Om de inflatie in die situatie tegen te gaan zal de rente volgens hem dan dusdanig verhoogd moeten worden waardoor de economie in een recessie kan belanden.

Moeilijk rondkomen

Volgens CNV toont recent onderzoek echter aan dat bijna een op de vijf werkenden moeilijk kan rondkomen, waarbij 14 procent het einde van de maand niet redt. „Veel werkenden dreigen te verdrinken in de hoge inflatie. Onze acties voor een hoger loon worden daarom harder de komende tijd”, waarschuwde Fortuin.

Bedrijven kunnen die loonsverhoging volgens de vakbond prima betalen. Zeker nu uit het recente Rabobank-onderzoek over ’graaiflatie’ blijkt dat bedrijven de inflatie misbruiken om hun prijzen extra te verhogen. „Het betekent dat werkenden met een laag inkomen nog meer betalen voor hun levensonderhoud. We strijden met onze leden door voor een hoger loon. Zij moeten meeprofiteren van die gestegen prijzen”, aldus Fortuin.

Volgens CNV is de helft van de werkenden bereid te staken voor een hoger loon en 40 procent is bereid om voor langere tijd het werk neer te leggen. Met name in de sectoren voeding, vervoer en industrie zijn volgens de vakbond werknemers bereid om voor langere tijd het werk neer te leggen.