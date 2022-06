Premium Het beste van De Telegraaf

Grote bedrijven waarschuwen: ’Krimp Schiphol is schadelijk’

Veel zakenreizigers maken gebruik van 'privium', maar daar is nu een wachtlijst voor. Ⓒ foto ANP

Amsterdam - Het bedrijfsleven in Nederland keert zich tegen de plannen van minister Harbers (Infrastructuur) van een krimp van Schiphol, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Schiphol Travel International dat door de Telegraaf is ingezien. Ruim tachtig bedrijven werden benaderd, van grote zakelijke dienstverleners op de Zuidas tot grote bedrijven in IT, scheepsbouw en detailhandel.