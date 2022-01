Philips-topman Van Houten: ’Als iemand mij niet meer geschikt vindt, dan hoor ik dat wel’

Premium Financieel

Mislukte reddingspoging Imtech achtervolgt nieuwe baas KPN nog altijd

Een belangrijk deel van de missie van de aanstaande president-commissaris van KPN lijkt op werk waar hij tien jaar geleden ook al mee bezig was: zoveel mogelijk glasvezelkabel in de grond krijgen. Gerard van de Aast was tien jaar geleden ceo van bouwbedrijf VolkerWessels, dat toen glasvezel ingroef ...