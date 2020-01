Kleine uitslagen op Wall Street

New York - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met met kleine uitslagen de handel uit gegaan. Beleggers op Wall Street waren vooral gespitst op de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus dat zich steeds verder verspreidt. Het sentiment verbeterde wat nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde dat het nog te vroeg is om een internationale noodsituatie uit te roepen.