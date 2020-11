’Excuses aan Indonesië neokoloniaal’

Historicus Martin Bossenbroek (r.) in een geanimeerde discussie met zijn vakgenoot prof. Gert Oostindie.

„Als je een historisch boek schrijft, moet je het verleden niet beoordelen aan de hand van hedendaagse normen en waarden”, zei historicus Martin Bossenbroek tijdens een discussie in de Leidse universiteitsbibliotheek over zijn pas verschenen pil over Nederlands-Indië, De wraak van Diponegoro