‘Populariteit Shell onverminderd groot ondanks zwart beursjaar’

De aanhoudende populariteit van AEX-fonds Shell komt naar voren uit het jaarlijkse onderzoek van Binckbank naar de favoriete aandelen onder de eigen klanten.

Shell heeft recent de weg omhoog weer aardig gevonden met de komst van het coronavaccin en de forse opleving van de olieprijzen. In maart maakte de koers van de oliegigant echter een duikvlucht na de uitbraak van de coronacrisis. Vooral de zorgen over de grote terugval van de vraag naar olie als gevolg van de beperkende maatregelen speelde daar een grote rol bij. Shell moest zelfs voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog het mes zetten in het dividend om de coronamalaise door te komen.

ING gewild

ING behoort ook tot de favoriete aandelen bij de particuliere beleggers. Het bankconcern had op het Damrak ook flink last van de pandemie doordat de stroppenpot fors omhoog moest om een mogelijke golf aan faillissementen op te vangen. En misschien nog belangrijker; toezichthouders staan dividendbetalingen dit jaar niet toe. Sinds november heeft ING ook flink herstel laten zien.

ASML is een minder opvallende keuze in de top drie van populaire beursfondsen. De chipmachinefabrikant profiteerde dit jaar sterk van het zeer goede klimaat onder techaandelen doordat de lockdown juist voor een versnelling in de techtrends, zoals online vergaderen, zorgde.

De grote animo voor Tesla bij particuliere beleggers met een plek in de top tien is eveneens niet zo opvallend. De fabrikant van elektrische auto’s maakt dit jaar een indrukwekkende opmars en staat sinds deze week in de brede S&P500.

Verder zien particliere beleggers steeds meer brood in vaccinmakers. De farmaceuten Pfizer en Moderna, die hard bezig zijn met de uitrol van hun succesvolle vaccinaties, hebben met stip een notering gekregen in de Top 200.