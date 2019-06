Inflatie in VS kruipt omhoog

De kerninflatie (zonder voeding en energie) steeg in de afgelopen maand ook met 0,1%, terwijl een toename met 0,2% werd voorzien.

In vergelijking met een jaar eerder is de inflatie in de VS met 1,8% omhoog gegaan.

De ontwikkeling van de inflatie wordt scherp in de gaten gehouden door de Amerikaanse centrale bank (Fed) bij het bepalen van het monetaire beleid. Volgende week woensdag wordt het rentebesluit door de Fed bekendgemaakt.