Haarlemmermeer krijgt hardste klap in coronacrisis

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De regio Haarlemmermeer had in het derde kwartaal met een daling van 19 tot 21% ten opzichte van vorig jaar de grootste economische krimp van alle Nederlandse regio’s.

„Deze regio is voor een groot deel afhankelijk van de luchtvaart en de daaraan gerelateerde dienstverlening”, aldus het CBS. Schiphol, KLM en andere organisaties in de luchtvaart zijn keihard geraakt door de crisis. In het tweede kwartaal kromp de regionale economie van Haarlemmermeer zelfs met 27 tot 29%.

Amsterdam ook hard geraakt

De regio Amsterdam is na Haarlemmermeer het hardst geraakt. In het derde kwartaal kromp de Amsterdamse economie met 6 tot 7% vergeleken met een jaar eerder. Het kwartaal daarvoor, toen er een lockdown was vanwege corona, kromp de economie daar met 12 tot 14%. Het CBS schrijft de economische daling in Amsterdam voor een groot deel toe aan horeca en reisbureaus.

Twaalf van de 52 regio’s hadden in het derde kwartaal amper last van de coronacrisis. Daar bleef de krimp beperkt tot maximaal 1%. Niet alle sectoren doen het slecht in de crisis en sommige regio’s leunen daar economisch op. Zo doen energiebedrijven in Oost-Groningen, Overig Zeeland en Flevoland-Midden het relatief goed. In Utrecht-West, Veluwe, Almere en Flevoland-Midden profiteert de groothandel en in Zuidwest-Drenthe de verzekeraars en de slachterijen op de Veluwe.