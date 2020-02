Randstad ziet omzet dalen

Doorgaans merken uitzenders het eerder dan andere bedrijven als het economisch wat minder gaat. Vooral in Duitsland had Randstad het zwaar te verduren. De omzet daalde daar met 15%, mede door wet- en regelgeving en de onzekere economie. Ook in Nederland daalde de omzet met 10%, vooral in industrie gerelateerde sectoren.

Volgens Randstad-topman Jacques van den Broek was 2019 financieel een uitdagend jaar. ,,Maar we hebben onze veerkracht opnieuw kunnen aantonen. De omzet was iets lager dan een jaar eerder als gevolg van aanhoudende macro- en politieke onzekerheden, voornamelijk in Noord-Europa.”