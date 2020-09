Golf faillissementen blijft nog uit

In de eerste 35 weken van 2020 zijn 2.370 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 153 minder dan in dezelfde periode van 2019.

Het CBS publiceert iedere week faillissementscijfers, in de verwachting dat die een graadmeter voor de crisis zouden zijn. Dat er tot nu toe minder ondernemers over de kop zijn gegaan dan in dezelfde periode vorig jaar, komt door het noodsteunpakket van de overheid. Daarnaast zijn rechtbanken terughoudend met het uitspreken van een faillissement als een ondernemer gedupeerd is door de coronacrisis.

Oplopen

De verwachting is dat het aantal faillissementen met de afbouw van de overheidssteun gaat oplopen. Kredietverzekeraar Atradius voorspelt in een recent internationaal onderzoek dat in Nederland het aantal faillissementen dit jaar met 34% zal stijgen, tegen een toename van 26% wereldwijd. Voor volgend jaar rekent de kredietverzekeraar op een afname van het aantal faillissementen met 3%, terwijl in Nederland een stijging met 4% wordt verwacht.

De meeste faillissementen vonden vorige week plaats in de financiële dienstverlening, namelijk acht. Dat zijn er vier meer dan vorige week. Verder zijn in de groothandel zes bedrijven failliet gegaan, één meer dan in de voorgaande week. Ook in de vervoer en opslag zijn zes bedrijven failliet gegaan, drie meer dan de week ervoor.