Omzet B&S Group lager door coronacrisis

Volgens B&S zorgde de virusuitbraak begin dit jaar in eerste instantie voor zwakte in de Aziatische markten en vervolgens bij de diensten aan de cruise- en reismarkten. De andere activiteiten toonden meer weerstand en tegen het einde van het kwartaal waren in Azië vroege tekenen van herstel te zien. Daarnaast groeide B&S online en werd geprofiteerd van de overname van medicijnendistributeur Lagaay.

B&S Group heeft naar eigen zeggen een solide balans en voldoende kredietfaciliteiten waarmee aan liquiditeitsbehoeften kan worden voorzien. De onderneming verwacht dat later dit jaar de zaken weer gaan aantrekken, maar dat over heel 2020 nog wel een lager verkoopvolume behaald wordt. In 2021 zou het volume dan weer terug op het niveau van voor de crisis moeten komen.

In april maakte het bedrijf bekend dividendbetalingen in te trekken vanwege de crisis en in de kosten te gaan snijden.