Hypotheekketen ziet omslag: signaal van afkoeling

Door Pieter van Erven Dorens

Amsterdam - Voor het eerst in drie jaar is het gemiddelde hypotheekbedrag gedaald, meldt adviesketen De Hypotheker vrijdag in zijn kwartaalbericht. Ook worden relatief meer hypotheken afgesloten voor een nieuwe huis. „Dit wijst erop dat de huizenmarkt langzaam begint af te koelen”, luidt de conclusie van de adviseurs.