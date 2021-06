Olie genoeg, maar kartel OPEC laat automobilist betalen

Premium Geld

Benzineprijs nadert de pijngrens van €2

Langs de Nederlandse snelwegen staan benzineprijzen op het punt door de grens van €2 per liter te breken, in reactie op de stijgende olieprijzen. Olielanden vinden dat ’wel prima’, klinkt het. In België en Duitsland zijn consumenten per volle tank wel tientjes goedkoper uit.