’Rem op verkoop nieuwe auto’s, versnelling elektrisch rijden’

Voor de hele autosector voorziet ABN Amro dit jaar een groei van 3,5 procent. Deze groei volgt op een krimp van 6,5 procent vorig jaar toen de crisis hard toesloeg. Autobedrijven hielden hun deuren een tijd gesloten en ook in fabrieken werd de productie verstoord. Consumenten dachten op hun beurt wel twee keer na alvorens een grote aankoop als een auto te doen vanwege de onzekerheden.

Dit jaar is de situatie anders, nu winkels en bedrijven weer open zijn en het vertrouwen onder consumenten is toegenomen. De verkoop van nieuwe auto's bleef tot en met augustus 3,4 procent achter bij die van vorig jaar. Vooral in het eerste kwart van 2021 werden, mede door winkelsluitingen, minder nieuwe auto's verkocht. In het tweede kwartaal zette het herstel in, maar de problemen met leveringen door onder meer chiptekorten blijven de verkoop van nieuwe auto's dwarszitten.

Tweedehands auto’s

De verkoop van tweedehands auto's blijft het goed doen. Dit jaar werden door bedrijven 5 procent meer tweedehands auto’s verkocht aan consumenten in vergelijking met vorig jaar. In 2020 was ook al sprake van groei, onder andere doordat mensen niet met het openbaar vervoer wilden reizen vanwege corona. Vooral in de laatste maanden worden tweedehands auto's steeds duurder. Dat komt door een grotere vraag en een kleinere voorraad.

Van alle 356.051 verkochte nieuwe auto's vorig jaar was ruim een vijfde een volledig elektrische aangedreven model. Daarmee was 3,2 procent van het Nederlandse wagenpark elektrisch, tegenover 2,3 procent in 2019. De elektrificatie wordt naar verwachting dit jaar geremd door gebrek aan onderdelen en het wegvallen van subsidies en fiscale voordelen, aldus ABN AMRO. Daarnaast hebben elektrische auto's minder onderhoud nodig, wat mogelijk minder werk oplevert voor garages.

Verder merkt ABN Amro op dat de autosector kampt met personeelstekorten. In het derde kwartaal van dit jaar staan er 4600 vacatures open. Dat betekent een stijging van 48 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Doordat auto’s steeds meer gebruik manen van elektronica is er vooral vraag naar personeel met kennis van informatietechnologie.