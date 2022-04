Premium Het beste van De Telegraaf

Automerk viert 75ste verjaardag Het succes van Ferrari? ’Altijd één auto minder bouwen dan de vraag’

Charles Leclerc in Melbourne. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ferrari is 75 jaar geworden, maar alles behalve bejaard. Niet alleen op het Formule I-circuit vallen de prestaties op. Wat heet, in de showroom is Ferrari zelfs de meest winstgevende auto ter wereld. Het geheim? „Ferrari creëert zijn eigen schaarste.”