’Knettergek om kasteel te pachten’

Alexandra en Arthur baron van Dedem voor de deur van het oude kasteel Ophemert.

De één ziet het als een dure familieplicht om een kasteel te exploiteren. Anderen nemen dit vrijwillig op zich, zoals Alexandra en Arthur baron van Dedem dat deden met kasteel Ophemert. Zij namen het monumentale geheel in erfpacht, om het in goede staat te behouden voor de toekomst en er zelf plezierig te leven. Aflevering 1 van een serie over landgoederen en kastelen.